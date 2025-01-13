Общество

Молодежный совет Псковского облсовпрофа занял первое место в конкурсе «ПрофЕЛЬ»

Молодежный совет Псковского областного объединения организаций профсоюзов занял первое место в конкурсе «ПрофЕЛЬ». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Изображение: «Псковский областной совет профсоюзов» / «ВКонтакте»

Вчера были подведены итоги новогоднего медиаконкурса «ПрофЕЛЬ», организованного Молодёжным советом Территориального объединения организаций профсоюзов Федерации независимых профсоюзов России Северо-Западного федерального округа. В конкурсе приняли участие талантливые авторы из всех регионов Северо-Западного федерального округа.

Конкурсные работы были разделены на категории, и в категории «рисунок-плакат» победу одержал Молодёжный совет Псковского областного совета профсоюзов.

«Ваш снимок передал всю красоту и дух новогодних праздников», — отметили организаторы конкурса.

Председатель Молодёжного совета Светлана Артемьева рассказала, что идея работы была спонтанной, но результат получился удачным благодаря сплочённости команды. Она также поблагодарила конкурсантку Марину Колчеву за оформление работы.

Лидер профсоюзного движения региона Игорь Иванов поздравил Молодёжный совет с победой и пожелал им дальнейших успехов и новых идей.