Общество

Одаренных невельских школьников будут премировать

Постановление о присвоении премий для одаренных школьников Невельского муниципального округа вступит в силу с 15 января, следует из соответствующего документа.

Данную реформу приняли с целью выявления и поддержки одаренных детей, оказания материальной поддержки одаренным детям, поощрения таланта и трудолюбия, стимулирования активности одаренных детей в учебной, спортивной, научно-исследовательской, художественно-творческой и в общественно-значимой деятельности, повышения престижа учебной, спортивной, научно-исследовательской, художественно-творческой и общественно-значимой деятельности.

Премия будет присуждаться по результатам отбора кандидатов экспертной комиссией 1 раз в год. Также в документе обозначен ряд критериев, по которым будет присуждаться данная премия.

Размер премии составит 5 тысяч рублей.

Премии устанавливаются 25 одаренным детям по направлениям: