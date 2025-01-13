Общество

В законодательном портфеле Госдумы находится свыше 1000 проектов – Александр Козловский

В настоящее время в законодательном портфеле Госдумы находятся 1 057 законопроектов, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Приоритетной остается тема поддержки участников СВО и их близких. Мы уже приняли 124 закона, в проработке еще 19. Они касаются расширения форм помощи и трудовых гарантий и льгот для этой категории граждан», - подчеркнут депутат.

Он отметил, что среди приоритетов находятся законодательный базис для реализации послания президента, поддержка многодетных семей, защита детей от деструктивного контента, защита граждан от интернет- и телефонных мошенников.

«Сегодня приняли ряд законопроектов, в том числе о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года. Инициатива была озвучена президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию РФ. Программа действует с 2006 года и направлена на поддержку материнства и детства в нашей стране. Маткапитал показал свою насущность и эффективность для людей. С 1 февраля этого года сумма маткапитала будет проиндексирована и составит чуть более 676 тысяч рублей за первого ребенка и 893 тысячи рублей – за второго ребенка», - добавил Александр Козловский.