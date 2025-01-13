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Общество

Загрузка коечного фонда Псковской инфекционной больницы составляла до 56% в праздничные дни

14.01.2025 20:48|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области за вторую неделю января заболеваемость ОРВИ снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 7,3%. Вопросы эпидемиологической ситуации на территории региона обсудили на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова во вторник, 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области. 

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Основные показатели эпидемической ситуации в Псковской области главе региона озвучила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Припутенко. «Обстановка на территории области сохраняется стабильной. Заболеваемость ОРВИ за неделю составила 36,22 на 10 тысяч населения. Всего зарегистрировано более 2,1 тыс случаев. При этом показатель заболеваемости более чем на 50% ниже показателя за аналогичную неделю 2024 года», — доложила Елена Припутенко.

Глава областного Роспотребнадзора обратила внимание, что в настоящее время заболеваемость ОРВИ во всех возрастных группах не превышает эпидемического порога. Особое внимание следует уделить профилактике заболеваний, которая включает в себя обычные меры предосторожности, рекомендованные для всех ОРВИ, продолжила Елена Припутенко.

В ходе встречи губернатор обсудил со специалистами результаты прививочной кампании против гриппа в области. Елена Припутенко отметила, что жители региона в текущем сезоне прививались активнее. Вакцинацию прошли почти 300 тыс человек, что на 29 тыс больше прошлого сезона.

Кроме того, в декабре прошлого года регион закупил вакцину для профилактики COVID-19 — «Конвасэл», которая уже поступила в медицинские организации. Прививаться ей можно в течение всего года. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко напомнила, что по эпидемическим показаниям вакцинации против COVID-19 подлежат пожилые граждане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Также Михаил Ведерников спросил про работу системы здравоохранения в новогодние праздники. Марина Гаращенко доложила, что система отработала штатно, в ежедневном режиме. Так, загрузка коечного фонда Псковской областной инфекционной больницы в праздничные дни составляла от 42% до 56%.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников поблагодарил специалистов за слаженную и системную работу, а также поручил в период сезонных заболеваний держать ситуацию на контроле, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на возможные изменения эпидобстановки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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