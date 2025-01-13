Общество

Поддерживать оплату по лицу к 2026 году будет почти половина терминалов РФ

К 2026 году в России почти каждый второй терминал будет способен принимать оплату с помощью биометрии. В этом году «Сбер» планирует удвоить количество новых устройств, поддерживающих такую оплату, и приблизиться к 2 миллионам. Об этом сообщил старший вице-президент компании Дмитрий Малых.

«В ближайшее время представим рынку еще более современные модели платежных устройств, которые позволят нам заменить до 80% нашего парка — это до 50% всех банковских терминалов в РФ», — уточнил Дмитрий Малых.

В 2025 году Альфа-Банк также планирует активно развивать биометрические платежи, как сообщил Алексей Киричек, руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов банка. В ближайшее время ожидается замена четверти из 400 тысяч терминалов на самые современные устройства с поддержкой оплаты по лицу.

В конце прошлого года ВТБ также начал внедрять оплату по биометрии, используя решение от Национальной системы платежных карт (НСПК), как сообщили в пресс-службе банка. Кроме того, о своих планах по развитию биометрических сервисов заявили ПСБ, Почта Банк и банк «Новиком», пишут «Известия».

В России действует две системы межбанковского эквайринга по биометрии — от Сбера и НСПК. В обоих случаях клиенту необходимо зарегистрировать свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС) через приложение «Госуслуги Биометрия» или в банковских отделениях. После данные привязываются к системе Сбера или НСПК соответственно, а затем к ней можно присоединить карту любой кредитной организации — деньги будут списываться именно с нее.