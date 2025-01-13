Общество

Сенатор Наталья Мельникова провела личный прием граждан

Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова провела личный прием граждан в региональной общественной приёмной «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Ко мне обратились несколько граждан, каждый из которых принёс свою историю, свои заботы и надежды. Кто-то искал поддержку в решении жилищных вопросов, кто-то – в социальной сфере. Важно слышать каждого, кто приходит с просьбами, вопросами или предложениями», - отметила Наталья Мельникова.

Все обращения, озвученные в ходе приема, приняты в работу.