Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Безопасная зима

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гости студии — заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин, заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский. Они расскажут, как провести зиму безопасно. Ведущая — Любовь Кузнецова.

Задавайте свои вопросы гостям студии по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена