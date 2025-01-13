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Общество

На 41% уменьшилось число пожаров в Псковской области на новогодних праздниках

15.01.2025 12:55|ПсковКомментариев: 0

45 пожаров произошло в Псковской области в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В прошлом году было 77, то есть произошло снижение в 41% по сравнению с 2023 годом», - сказал Владимир Якунин.

Но не обошлось без трагедий. Два человека погибли при пожарах на новогодних праздниках, двое получили травмы. Самыми распространенными причинами пожаров стали нарушение правил пожарной безопасности, нарушение работы электрооборудования и иные причины. 

Теги: #пожары
Источник: Псковская Лента Новостей
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