Общество

МЧС: Небольшое похолодание ожидается в Псковской области после 21 января

Небольшое похолодание ожидается в Псковской области после 21 января. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Когда формируется устойчивый ледовый покров, конечно, для нас ситуация стабилизируется. Но даже когда есть крепкое ледовое покрытие и сняты запреты, все равно территория водоемов - это место повышенной опасности», - отметил Игорь Зарытовский.

Гость студии рассказал, что в Псковскую область придет небольшое похолодание после 21 января. «Но это, скорее всего, будет ненадолго, весна, наверное, будет ранняя, поэтому все равно нужно ко всему аккуратно подходить», - сказал инспектор.

Также он напомнил, что толщина ледового покрытия неоднообразна, где-то она составляет до 10 см, где-то 3, и на территории области действуют запреты выхода на лед, поэтому сейчас за это можно получить штраф до 5 тысяч рублей.