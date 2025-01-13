Общество

Общественники проверили условия содержания осуждённых в исправительном центре при ИК-4 в Пскове

В рамках проверки соблюдения требований уголовно-исполнительного законодательства и условий содержания осуждённых участок, функционирующий как исправительный центр при ИК-4, расположенный в городе Пскове, посетили председатель общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков и председатель общественного совета при управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области Григорий Матвеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В состав комиссии также вошли члены ОНК Псковской области: Алексей Зацепов и Андрей Холмов.

В сопровождении помощника начальника областного УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова и начальника УФИЦ Сергея Орлова комиссия провела обход территории, осмотрела жилые помещения, в которых проживают осуждённые к принудительным работам, комнату приёма и приготовления пищи, бытовые объекты и помещение для нарушителей.

В ходе визита члены ОНК провели беседы с осуждёнными, а также поинтересовались условиями содержания в УФИЦ и условиями труда.

По итогам проверки замечаний и обращений по работе УФИЦ не было выявлено.

Напомним, что учреждение было открыто в марте 2024 года на базе производственно-промышленного комплекса «СКТ Групп».