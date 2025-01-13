Общество

Псковское отделение Союзмаша запустило цикл профориентационных встреч для учащихся

Команда Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России запустила цикл профориентационных встреч для школьников и студентов. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Великолукский завод электротехнического оборудования уже принял ребят из Великолукского района – учеников Лычёвской средней школы имени Матвея Кузьмина и Переслегинской гимназии.

Школьники познакомились с работой предприятия, побывали в заготовительном, производственном и сборочном цехах, а также узнали о тонкостях профессий, связанных с производством электрооборудования.

Встречи с молодежью для команды ЗЭТО – добрая традиция, заметил Александр Козловский. В 2024 году с заводской жизнью познакомились 750 школьников и студентов.