Общество

Активно заниматься карьерой в 2025 году планируют 56% жителей СЗФО — опрос

Аналитики компании hh.ru провели исследование, в ходе которого выяснили, на что жители страны планируют тратить больше всего времени в 2025 году. В центре внимания оказались работа, семья и саморазвитие. Опрос проводился в декабре 2024 года и охватил 5,3 тысячи респондентов.

В ходе опроса, проведённого среди жителей Северо-Западного федерального округа, включая Псковскую область, выяснилось, что 56% респондентов планируют активно заниматься своей карьерой в 2025 году. Однако по сравнению с предыдущим годом доля таких респондентов снизилась.

Кроме того, 50% опрошенных в регионе отметили, что семья является одним из их главных приоритетов в этом году, что значительно больше, чем год назад (менее 40%).

Также 38% респондентов указали саморазвитие в качестве важной личной цели на 2025 год, 34% — здоровье, а 18% — образование.

19% опрошенных планируют уделять больше времени хобби, 15% — спорту, а 9% — друзьям.

Среди жителей разных регионов наиболее нацелены на карьеру в 2025 году респонденты из Приморского края (78%), Иркутской области (77%), а также Алтайского края и Калужской области (по 71%). Реже всех тратить большую часть времени на работу намерены жители Рязанской области (всего 42%).

Фокус на семью чаще всего будут делать жители Омской области (69%), Волгоградской области (65%) и Кемеровской области (61%). На саморазвитие больше всего нацелены жители Новосибирской области и Республики Татарстан (по 49%), а также Томской области (47%).

В профессиональном разрезе больше всего озабочены своей работой в 2025 году представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (77%), «Информационные технологии» (66%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%). Меньше всего тратить время на работу в новом году собираются представители сферы «Домашний, обслуживающий персонал» (32%).

Интересно, что развитие карьеры больше волнует мужчин, чем женщин (59% против 55%), а вот забота о семье одинаково важна и для тех, и для других (по 53%). При этом женщины значительно чаще мужчин планируют тратить время на саморазвитие (42% против 35%) и на здоровье (41% против 33%).

Уделять внимание друзьям, спорту, хобби и образованию в 2025 году больше склонны респонденты в возрасте 18–24 лет, они же чаще всех планируют посвятить год карьере и саморазвитию. Семья наиболее важна для респондентов 25–44 лет.