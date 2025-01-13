Общество

Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны по 80 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам фронтовиков и малолетним узникам концлагерей. Ее размер составит 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в Кремле.

По 55 тысяч рублей составит выплата труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто в годы Великой Отечественной работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения.

«Наш долг – делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной»,- сказал Владимир Путин.