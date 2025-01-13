Общество

Псковские команды КВН «Камбаламба» и «Хочу погладить» прибыли на фестиваль в Сочи

36-ой международный фестиваль КВН «КИВИН 2025» проходит в Сочи с 12 по 25 января. Команда КВН «Камбаламба», представляющая город Псков, прибыла в Сочи 15 января, где начала подготовку к выступлению, сообщили Псковской Ленте Новостей юмористы.

Фото: «Камбаламба»

По итогам фестиваля команда КВН «Камбаламба» может пройти в телевизионную лигу МС КВН. О результатах будет известно 24 января.

Фото: «Хочу погладить»

Также в Сочи прибыл коллектив «Хочу погладить», в состав команды входят студенты ПсковГУ, СПбГУ и Санкт-Петербургского горного университета.

Всего в фестивале принимают участие более 500 команд. В программе предусмотрены сценические выступления команд-участников и импровизационные конкурсы, а также различные лекции, соревнования (например, «Голос фестиваля», «Быстрые и смешные»), мастер-классы, практикумы, встречи со спикерами из мира шоу-бизнеса, а также школа КВН.