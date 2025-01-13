Общество

Скончался депутат Спицинской волости Гдовского района Михаил Цыганов

На 70-м году жизни скончался депутат Спицинской волости Гдовского района Михаил Цыганов, сообщается в Telegram-канале главы Гдовского муниципального округа Ивана Мешкова.

Фото: Иван Мешков / Telegram

«На 70-м году оборвалась жизнь коренного жителя Гдовского района, активного земляка-труженика Михаила Цыганова. Михаил Глебович всегда болел душой за судьбу родного района. Именно поэтому он представлял интересы земляков в качестве депутата сельского поселения "Спицинская волость". Его уважали, ценили и к нему прислушивались. Честность, открытость, работа на результат — эти качества ценили в Михаиле Глебовиче его односельчане», - написал Иван Мешков.

Он отметил, что Михаил Цыганов был старостой в деревне Раскопель.

«К нему можно было обратиться с любой просьбой, и он сделает всё, что в его силах. Приношу искренние соболезнования родным и близким Михаила Глебовича», - добавил глава округа.

Прощание с Михаилом Цыгановым состоится в субботу, 18 января, в 12:00 в храме деревни Раскопель.