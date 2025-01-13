На 70-м году жизни скончался депутат Спицинской волости Гдовского района Михаил Цыганов, сообщается в Telegram-канале главы Гдовского муниципального округа Ивана Мешкова.
Фото: Иван Мешков / Telegram
Он отметил, что Михаил Цыганов был старостой в деревне Раскопель.
«К нему можно было обратиться с любой просьбой, и он сделает всё, что в его силах. Приношу искренние соболезнования родным и близким Михаила Глебовича», - добавил глава округа.
Прощание с Михаилом Цыгановым состоится в субботу, 18 января, в 12:00 в храме деревни Раскопель.