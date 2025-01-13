Общество

«Елочный круговорот» устроили в Великих Луках

В городе Великие Луки с 20 января 2025 года проводится акция «Елочный круговорот». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Жители города смогут принести новогодние деревья на точку сбора до 28 февраля. Пункт приема работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

«Сдать ель можно бесплатно, но дерево нужно освободить от всех новогодних украшений – игрушек и мишуры», - отметили в администрации.

Точка сбора расположена по адресу: город Великие Луки, улица Новосокольническая, дом №1, муниципальное бюджетное учреждение «Зеленхоз». За информацией можно обратиться в «Зеленхоз» по телефону: 7-19-40 в приемную директора или в «УЖКХ города Великие Луки» по телефону: 3-62-43.