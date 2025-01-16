Общество

Псковская команда КВН «Камбаламба» выступила в Сочи

Команда КВН «Камбаламба» представила город Псков на 36-ом международном фестивале КВН «КИВИН 2025» в Сочи. Об этом сообщили в информационном канале движения КВН.

Фото здесь и далее: Информационный канал движения КВН

«Начали с баллады под живую гитару в которой описывают команду. Саша хочет играть в КВН матами - так же лаконичнее, но команда не соглашается. Выясняют, где может пригодиться тиктоник. Пока нигде. Ребята и девчонки сильно забавно обсуждают друг друга - очень смешно отыгрывает самый заметный участник команды. И Саша очень смешная в роли директора санатория. Всю дорогу даже между номерами очень смешно друг к другу подкатывают. И даже небольшая овация перед кодой», - рассказали в сообществе.

Напомним, также в Сочи прибыл коллектив «Хочу погладить», в состав команды входят студенты ПсковГУ, СПбГУ и Санкт-Петербургского горного университета.