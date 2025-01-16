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Общество

День Республики Крым отмечается 20 января в России

20.01.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым, который был установлен в 2009 году и подтвержден Законом Республики в 2014 году.

Традиционно в этот день всех крымчан с праздником поздравляет руководство региона, а по всему Крыму проходят различные праздничные мероприятия и акции, направленные на воспитание у всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину.

Республика Крым расположена на большей части полуострова Крым, который находится в северной части Чёрного моря. У Республики есть собственная символика — герб и флаг. Столица Республики Крым — город Симферополь.

20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии, и эту свою волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Данное решение предопределило статус Крыма в составе Украины (куда Республика тогда входила), а сама дата была учреждена как День Республики Крым, который в настоящее время является в Республике праздничным днем, согласно ст.1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года N 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

Учитывая волю крымчан, 12 февраля 1991 года Верховный Совет УССР принял Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики». В Статье 1 Закона сказано: «Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР».

Согласно данному Закону высшим органом государственной власти на территории Крымской АССР временно (до принятия Конституции Крымской АССР и создания конституционных органов государственной власти) был признан Крымский областной Совет народных депутатов.

В период всеобщей эйфории суверенизации Крым пережил едва ли не весь мировой опыт государственного строительства, в том числе президентскую и парламентскую формы правления и период безвременья — без Конституции и полномочий, не раз оказываясь на грани межнациональных и социальных конфликтов.

Но крымчане смогли создать конструктивные отношения с государством, между органами власти, людьми разных национальностей, что было необходимой предпосылкой для социально-экономического развития новообразованной Автономной Республики.

С 18 марта 2014 года политический статус Автономной Республики Крым — субъект Российской Федерации — Республика Крым. Крым наравне с городом Севастополем вошел в состав России. Соответствующий документ подписали президент России Владимир Путин, руководители Крыма и мэр Севастополя, пишет calend.ru.

Хотя Правительство Украины не признает этот документ, но в России юридически считается, что два новых субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь — вошли в состав Российской Федерации, на их территории действуют российские законодательные акты. Дата 18 марта также является официальным праздником — Днём воссоединения Крыма с Россией.

Теги: #Крым
Источник: Псковская Лента Новостей
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