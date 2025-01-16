Общество

Комитет ГД одобрил штрафы за нарушения при оказании госуслуг в сфере миграции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за нарушение порядка оказания содействия в осуществлении отдельных полномочий при предоставлении государственных услуг и исполнении функций в сфере миграции.

Документ внесло в Госдуму правительство РФ в ноябре 2024 года. В пояснительной записке указано, что законодательством предусмотрено привлечение ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России и «Многофункциональный миграционный центр» Москвы к оказанию территориальным органам МВД России содействия в осуществлении отдельных полномочий по предоставлению госуслуг и исполнению функций в сфере миграции. Речь идет о приеме заявлений о выдаче виз, приглашений, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, заграничных паспортов граждан РФ, о приеме заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, а также оказании содействия в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Также законом установлено, что работники предприятия и уполномоченной организации несут ответственность при оказании данного содействия как должностные лица. В связи с этим законопроектом предлагается установить административное наказание за неисполнение либо ненадлежащее исполнение работниками предприятия или уполномоченной организации служебных обязанностей, указано в документе.

Законопроектом предлагается ввести штраф для работников в размере от 3 до 5 тыс. рублей. За нарушение порядка взаимодействия подведомственным предприятием или уполномоченной организацией штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тыс. рублей, а для иных работников - от 1 до 1,5 тыс. рублей. Повторное нарушение будет грозить должностным лицам штрафом от 20 до 30 тыс. рублей либо дисквалификацией сроком на шесть месяцев. Для иных работников предусмотрен штраф от 5 до 10 тыс. рублей либо аналогичная дисквалификация, пишет ТАСС.