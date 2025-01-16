Общество

Временно исполняющий полномочия председателя Гдовского районного суда ушел в отставку

Временно исполняющего полномочия председателя Гдовского районного суда Андрея Широкова проводили в почетную отставку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

32 года Андрей Широков посвятил работе в Гдовском районном суде в должности судьи, половину из которых был председателем суда. За многолетнюю трудовую деятельность он имеет множество поощрений и ведомственных наград.

В торжественной обстановке судьи Гдовского районного суда поздравили Андрея Широков с почетной отставкой, выразив искреннюю благодарность за его многолетнюю безупречную работу, высокий профессионализм и преданность профессии. Коллектив суда отметил его верность делу и личные качества, пожелав ему крепкого здоровья, реализации идей и активной жизни.

Добрые слова и признательность за поддержку высказали мировой судья Светлана Самсонова и судья в отставке Михаил Андреев. Поздравления также прозвучали от прокурора Гдовского района Алексея Ушкачева и начальника ОМВД Гдовского района Григора Григоряна.

В свою очередь Андрей Широков поблагодарил всех за теплые слова, за годы совместной плодотворной работы и пожелал всем дальнейших успехов в профессиональной деятельности.