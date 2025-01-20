Общество

Толщина и структура льда в Псковской области не внушают доверия – МЧС

Водоём – это всегда зона повышенной опасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В декабре не было ни одного продолжительного периода устойчивой морозной погоды. Январь также обещает быть не по-зимнему теплым: температура в течение суток будет колебаться от 0 до +5, что на 9,5°C теплее, чем обычно в это время года. Осадки ожидаются смешанные – мокрый снег с дождем. Всё это не способствует формированию устойчивого ледового покрова на водоемах области.

По данным ледовой разведки, на реке Великой в районе Опочки, деревень Гуйтово и Пятоново, на реке Ловать в районе Великих Лук, на реке Плюсса наблюдаются забереги и шуга, отмечают в МЧС. На реке Гдовка в районе деревни Устье, озере Псковском в районе острова Залита, озере Чудском в районе деревне Раскопель – ледостав. Но толщина ледового покрытия неоднообразна – от 3 до 10 сантиметров. Его структура также не внушает доверия из-за плюсовой температуры, дождей, мокрого снега, разрушающих прочность ледяной корки и превращающих ее в рыхлую и ломкую массу, которая не в состоянии выдержать нагрузку.