Общество

«Жизнь и без того тяжелая»: большинство респондентов ПЛН не хотят сокращать новогодние праздники

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей выступают против предложения сократить продолжительность новогодних праздников, следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 311 человек.

«Оставьте праздники. Жизнь и без того тяжелая» - самый популярный вариант ответа, его выбрали 69,5% респондентов.

15,1% респондентов считают, что количество праздников нужно сократить. Они обращают внимание, что в большинстве экономически развитых стран столько не прохлаждаются.

6,7% опрошенных псковичей отметили, что сейчас нужно меньше отдыхать из-за экономического кризиса в стране.

4,5% респондентов видят в нынешнем количестве праздников идеальный баланс.

4,2% опрошенных не интересуются данной темой.

Результаты данного опроса можно назвать вполне очевидными - уж что-что, а отдых традиционно скобари уважают и любят. Неспешная и размеренная жизнь псковичей уже стала легендарной. Под влиянием времени и всевозможных обстоятельств в Псковскую область приезжали люди из других регионов нашей страны. Видимо, именно они (чуть более 15%) считают, что количество новогодних праздников никак не вяжется с общемировой ситуацией, где отдыхать так много не принято. С ними солидарны, но с оглядкой на проблемы родной страны, чуть меньшее количество респондентов - 6,7%. Они считают, что сокращать количество выходных нужно не глядя на остальной мир, а в связи с тем, что экономика России испытывает в последние годы определенные проблемы и потрясения, поэтому надо бы работать, а не расслабляться. 4,5% опрошенных видят в нынешней ситуации с отдыхом и работой идеальный баланс, нарушать который было бы кощунством. Действительно, что началось-то? Нормально же сидели. Ситуацией с отдыхом не озаботились, исходя из опроса, 4,2% респондентов. Подозреваем, что это работники со сменным графиком, которых подобные календарные ухищрения в целом не касаются.

Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Пользуетесь ли вы замедленными / запрещенными в РФ соцсетями и платформами?