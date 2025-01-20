Общество

Профсоюзный дайджест-2024: насыщенная повестка псковских профсоюзов

Профсоюзы находятся в постоянном взаимодействии со всеми уровнями власти и работодателями, чтобы всецело следовать своей основной повестке и защищать права и законные интересы трудящихся. Вопросы охраны труда, сохранения социальных гарантий, организации отдыха и оздоровления, а также помощь участникам СВО - это не полный перечень того, чем занимались профсоюзы в 2024 году. О главных событиях прошедшего года — в обзоре Псковской Ленты Новостей.

Подписание программы действий профсоюзов четырех регионов. Вместе сможем многое!

13 января на профсоюзной базе УОиО «Алоль» в рамках рабочей встречи делегаций псковских, смоленских, витебских и новгородских профсоюзов состоялось подписание «Программы действий» четырёх профцентов на 2024 год.

В ходе встречи приняты важные решения, в том числе о проведении международного Форума работающей молодежи на паритетных началах, участии профсоюзов в форуме регионов. «Ставим себе задачу - провести всесторонний анализ и внести предложения по интеграции трудового законодательства двух братских стран. Благодарю коллег за конструктив и реальную работу во благо людей труда!», - прокомментировал итоги рабочего совещания председатель псковского профобъединения Игорь Иванов.

В ноябре представители профсоюзов Псковской, Новгородской и Смоленской областей приняли участие в работе VIII отчётно-выборной Конференции Витебского областного профобъединения.



«Профсоюзами Витебской области проделана огромная работа по защите прав и законных интересов трудящихся, созданы сотни новых профорганизаций, социальное партнёрство на самом высоком уровне. Мы рядом и всегда готовы подставить плечо, помочь и поддержать! Отмечу, что мы уже очень плотно работаем сообща в рамках трёхстороннего президиума, потом четырёхстороннего, уже вместе с новгородскими профсоюзами. Обмен опытом, вопросы интеграции для нас являются ключевыми! Вместе сможем многое!» - прокомментировал работу конференции Игорь Иванов.

Выборы президента. Общественный контроль профсоюзов

Представители псковских профсоюзов принимали активное участие в наблюдении за голосованием на выборах президента России, которое проходило 15-17 марта. Это стало возможным благодаря подписанному накануне главного события в жизни страны соглашению между Псковским облсовпрофом и Общественным штабом по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области.

«Профсоюзы достойно и профессионально выполняют свою функцию, функцию общественного контроля. Наблюдение организовано на высшем уровне», - оценил работу «профсоюзных» наблюдателей председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

И, конечно, члены профсоюзов пришли на избирательные участки или дистанционно проголосовали на президентских выборах.

«Членам профсоюза тема выборов очень интересна и важна, так как профсоюзы объединяют под своими знаменами представителей бюджетной и внебюджетной сфер. А выборы президента — это одно из важнейших событий в жизни нашего государства», - отметил заместитель председателя Псковского облсовпрофа, член общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области Андрей Стегний.

Открытый круглый стол профсоюзной молодежи. Диалог на актуальные темы

Накануне президентских выборов, 1 марта, в региональном штабе общественной поддержки в Пскове состоялся открытый круглый стол профсоюзной молодежи. Молодых псковичей познакомили с возможными путями самореализации. Круглый стол проходил в формате диалога, и спикеры максимально открыто отвечали на вопросы молодежи.

«Сейчас наблюдается острый кадровый дефицит профильных специалистов во многих отраслях. Больше всего - в медицине, производстве, образовании. Сориентировать вовремя молодежь, направить ее в нужное русло — одна из наших профсоюзных задач. Пора прекращать практику, когда люди получают высшее профильное образование, а потом понимают, что это совсем не их стезя и идут на работу, совсем не связанную с полученным образованием», — обозначил актуальность темы председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Светлана Артемьева отметила, что профсоюз предоставляет молодежи множество возможностей, в том числе для профессионального роста, раскрытия лидерских качеств и новых знакомств. «Главное — ваше желание, а возможность попасть на такие всероссийские мероприятия мы вам организуем», - заметила Светлана Артемьева.

«Возможности есть, надо не стесняться, надо о себе заявлять, надо себя проявлять. Мы будем вас поддерживать и радоваться, если наши люди потом добьются руководящих постов в органах управления. Мы — большая семья, и чем наша семья богаче и статуснее, тем лучше нам всем», - добавил глава профобъединения Игорь Иванов.

День международной солидарности трудящихся. За достойный труд каждого!

1 мая по традиции Псковский облсовпроф организовал День международной солидарности трудящихся. Праздник начался автопробегом. На Октябрьской площади в Пскове его участники с шарами, флагами и цветами приветствовали коллег и прохожих. Транспорт в колонне профсоюзов выделялся, в том числе, наклейками с лозунгами профсоюзов: «Достойный труд каждого – гарантия благополучия семьи и развития страны», «За рост МРОТ, опережающий инфляцию», «За нулевой налог на доходы ниже МРОТ»...

В автопробеге приняли участие порядка 20 автомобилей, к акции присоединились председатели и члены отраслевых профсоюзов, а также представители отряда содействия обороне и безопасности «Дружина». Примечательно, что на автопробег они вышли прямо со смены. Стартовав от памятника княгине Ольге, колонна профсоюзов проследовала к памятнику в честь 50-летия Красной армии в Крестах, где состоялось возложение цветов.

Также по традиции по маршруту №17 запустили профсоюзный автобус, в котором работали сотрудники облсовпрофа. Они поздравляли горожан с праздником, раздавали им шары и буклеты о профсоюзных здравницах Псковской области, а также информировали о преимуществах профсоюзного членства. При этом проезд в профсоюзном автобусе был бесплатным.

Особое место в рамках празднования Дня Весны и Труда в Пскове заняла тема трудящихся-военнослужащих. Линейка профсоюзных мероприятий завершилась праздничным концертом, на котором собирали помощь для участников специальной военной операции.

Масштабы празднования Первомая с годами сократились. Но профсоюзы стараются сохранить традиции праздника, чтобы в очередной раз обратить внимание на людей труда, на необходимость улучшения условий для работающих граждан, проводя параллель между комфортными условиями труда и благополучием каждого человека, семьи в отдельности и страны в целом.

Профсоюзные санатории на выставке-форуме «Россия» в Москве. Возможности псковских курортов

Презентация профсоюзных санаториев Псковской области состоялась на Х Международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение» в рамках форума-выставки «Россия» в Москве на ВДНХ 30 мая.

Представители и руководители профсоюзных здравниц рассказали посетителям о возможностях лечения и оздоровления, лечебных факторах и программах, условиях проживания и питания в санаториях. Каждый посетитель стенда мог принять участие в игре-викторине на знание фактов о псковских санаториях и получить небольшой подарок от курорта.

«Наши профсоюзные санатории давно известны за пределами региона и за границей, в том числе и благодаря специализированным выставкам. К нам едут оздоравливаться из разных регионов и стран. Сейчас услуги в санаторно-курортной отрасли особенно востребованы и, несмотря на большой поток отдыхающих, мы держим высокий уровень обслуживания наших гостей», – прокомментировал работу конгресса председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

День добровольчества на выставке «Россия начинается здесь». Псковичей познакомили с профсоюзными санаториями

Профсоюзы приняли участие в Дне добровольчества в рамках празднования 80-летия Псковской области, который прошел 26 августа в Финском парке.

Волонтеры провели акцию по рисованию и отправке почтовых карточек, а для маленьких посетителей праздника организовали зону по раскрашиванию почтовых раскрасок, игру по доставке посылок со сложным маршрутом.

«На данных площадках представлены все уголки нашей любимой Псковской области, профсоюзные организации тоже представляют свою работу и заявляют о себе, знакомят жителей Псковской области с профсоюзными санаториями и базами отдыха», - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Муниципальные выборы. Активное участие и общественный контроль профсоюзов

Профсоюзы активно включились в процесс наблюдения и контроля за процессом на выборах в органы местного самоуправления Псковской области 6-8 сентября.

«Профсоюзы Псковской области – самая крупная общественная организация, которая насчитывает порядка 50 тысяч членов. Наши представители есть и в составе кандидатов от различных политических партий, и в качестве наблюдателей, и в составе штаба общественного наблюдения, и в Общественной палате. Учитывая самое широкое представительство нашего профсоюзного актива в институтах гражданского общества, между нашей организацией и Общественной палатой подписано отдельное соглашение о взаимодействии и работе в рамках избирательного процесса», — прокомментировал Игорь Иванов.

Всемирный день действий «За достойный труд». За солидарность и справедливость!

Всемирный день действий «За достойный труд» прошел в Псковской области 7 октября. Представители Псковского областного совета профессиональных союзов посетили места воинской славы - делегация профсоюзов почтила память бойцов на недавно открытом мемориале на погосте Выбуты Псковского района.

«Думаю, что не случайно, что мы это проводим именно 7 октября, в один из наших самых главных дней. 1 мая и 7 октября, международный день коллективных действий, это дни, когда обычно мы заявляем свои требования, говорим о проблемах, о безработице и в целом о рынке труда. Поэтому мне кажется, что это очень символично и правильно, что мы в этот день чтим память героев. Солидарность и справедливость - основные наши принципы. Поэтому мы здесь», - отметил Игорь Иванов.

Лозунг Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий - «Достойный труд — основа благополучия семьи». Многие профсоюзные организации области присоединились к акции профсоюзов онлайн. Публикации с профсоюзными лозунгами они разместили в соцсети «ВКонтакте».

Кульминацией праздника стал концерт в Доме профсоюзов в Пскове. «Анализируя то, что происходит сегодня в стране, в регионе, необходимо отметить, что профсоюзы слышат, и многие решения принимаются на опережение. Нам необходимо, чтобы благосостояние наших граждан, членов профсоюзов в том числе, росло не формально, а фактически», - сказал председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Региональный форум работающей молодежи. Кадровый потенциал региона

Третий региональный форум работающей молодежи Псковской области прошел в Пскове 23 ноября. На протяжении двух дней порядка 90 участников из 18 муниципалитетов региона проходили образовательную программу на базе Дома профсоюзов и Дома молодежи. Молодые специалисты посещали экспертные лекции, тренинги и интерактивные площадки.

Участниками мероприятия стали люди разных профессий, интересов, стремлений. Объединило их, со слов одного из гостей форума, желание развиваться, получать «плюшки» от работы, улучшать карьерные перспективы и условия труда.

«Три года назад форуму дал старт губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников. Тогда мероприятие провели успешно, хотя людей было меньше и выходили на дистанционку с множеством подключений. Сейчас нас больше – это здорово! После регистрации выяснилось, что 18 муниципальных образований представлены на форумных площадках. Я думаю, вскоре будет участвовать работающая молодежь всей области!» – отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Гостей форума поприветствовала заместитель регионального председателя комитета по труду и занятости Яна Васюцкая. Она напомнила, что в 2023 году был создан молодежный кадровый центр Псковской области. «Молодежь – это наше будущее, главный кадровый потенциал всего региона. Созданный центр – новая площадка, которая адаптирует все услуги центра занятости для вас. В рамках нацпроекта «Демография» мы модернизируем все центры занятости в Псковской области. В каждом из ваших муниципалитетов появятся новые современные кадровые центры. Они станут точкой опоры для вашего профессионального развития», – сообщила Яна Васюцкая.

Долгожданной площадкой для участников форума стал открытый диалог «Возможности работающей молодежи в регионе». «Профсоюз – это семья, правовая защита, безопасное рабочее место, социальный диалог и социальное партнерство, гарант помощи и ответственности. Поэтому всё больше молодых и немолодых людей выбирают быть с нами», – отметил Игорь Иванов.

Юридический форум. Обмен опытом по защите прав трудящихся

Псковский облсовпроф принял участие во II всероссийском профсоюзном юридическом форуме. Мероприятие было организовано Федерацией независимых профсоюзов России для правовых инспекторов Инспекций труда профсоюзов и прошло с 25 по 29 ноября в Сочи.

В рамках форума были организованы лекции, которые прочитали ведущие специалисты в области трудового права, а также юристы, принимавшие активное участие в разработке Федерального закона «О профессиональных союзах». Участники смогли обсудить актуальные вопросы в открытом диалоге, выявить проблемы и проанализировать судебную практику.

Президент ФНПР Михаил Шмаков пожелал профсоюзным юристам никогда не забывать, что на первом месте всегда должен стоять работник. Именно право на труд работника, согласно Конституции РФ и Трудового кодекса РФ, первостепенно в трудовых отношениях.

«Форум прошел на высоком уровне. Полученный объем новых знаний поможет выбрать правильную позицию в защите трудовых прав членов профсоюза нашего Псковского региона. Форум – это отличная площадка, чтобы поделиться опытом. Много вопросов, с которыми сталкиваешься в своей повседневной работе, благодаря Форуму нашли свои ответы», - поделилась впечатлениями участник Форума, главный правовой инспектор Инспекции труда СОП Псковский облсовпроф Ирина Иванова.

Поддержка участников спецоперации. Профсоюзы – Zа СВОих.

Псковский областной совет профессиональных союзов совместно с членскими организациями продолжал поддержку участников специальной военной операции. Очередную партию гуманитарной помощи приобрели на пожертвования, собранные в рамках первомайских акций профсоюзов. Были приобретены торцовочные пилы, шуруповёрты, болгарки и расходные материалы, бензопилы, газовые баллоны и ручной инструмент. Профсоюзные здравницы для бойцов СВО традиционно закупили медикаменты и минеральную воду.

Всего с с осени 2022 года Псковский областной совет профессиональных союзов и профсоюзные учреждения оказали участникам СВО помощь на сумму более 2 млн рублей . Сотрудники перечислили свой дневной заработок в фонд патриотической акции «Профсоюзы России – Zа СВОих». Для сбора средств было проведено несколько концертов в Пскове.

«Псковские профсоюзы активно включились в поддержку наших бойцов, принимающих участие в специальной военной операции практически сразу, как появилась необходимость.

Профсоюзы были, есть и будут со своими людьми, Отечеством!» – прокомментировал итоги этой работы председатель регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов.

Инна Ильина

Фото Псковского облсовпрофа и ПЛН