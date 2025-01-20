Общество

Отказ возбуждать дело в отношении псковского вице-губернатора поддержала апелляция

В возбуждении дела об административном правонарушении в отношении заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой отказано правомерно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

Как установлено судом, в правительство Псковской области поступило обращение гражданина по вопросу соответствия приказа комитета по ветеринарии Псковской области №38 от 22 мая 2024 года требованиям действующего законодательства.

По результатам рассмотрения обращения вице-губернатор направила ответ, в котором заявитель был проинформирован о законности вышеуказанного приказа.

Полагая, что ответ не решает всех вопросов, поставленных в обращении, гражданин обратился в прокуратуру Псковской области с заявлением о привлечении должностных лиц правительства к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан).

Определением первого заместителя прокурора Псковской области в возбуждении дела отказано в связи с отсутствием события административного правонарушения (пункт 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ).

Не согласившись с указанным определением, гражданин обратился в суд с жалобой, в которой просил отменить указанное определение.

Решением Псковского городского суда от 8 ноября 2024 года оставлено без изменения определение первого заместителя прокурора Псковской области об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, принятое 26 июля 2024 года.

Оспаривая законность принятого решения, гражданин подал апелляционную жалобу в Псковский областной суд.

Судья апелляционной инстанции изменил решение Псковского городского суда, исключив из мотивировочной части решения вывод о ненадлежащей проверке прокуратурой Псковской области заявления гражданина в нарушение части 5 статьи 28.1 КоАП РФ, выразившейся в отсутствии анализа ответа заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой и вывод о наличии оснований для отказа в возбуждении дела об административном правонарушении по п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ (истечение сроков давности привлечения к административной ответственности).

В остальной части решение оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.