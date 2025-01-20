Общество

Контрафактные лекарства незаконно распространяют в Куньинском районе

В администрацию Куньинского района из Роспотребнадзора поступила информация о незаконном распространении контрафактных лекарств, рекламируемых в издании «ПроЗдоровье», сообщается в Telegram-канале главы района Олега Лебедева.

«При этом издание не является газетой, не имеет тиража, ни каких-либо данных об издателе. Размещенная в нём информация не соответствует действительности, а рекламируемые препараты не имеют государственной регистрации, либо зарегистрированы как косметика, парфюмерия и биологические добавки», - пишет Олег Лебедев.

Он предостерег граждан, что применение данных средств для лечения заболеваний может обернуться не только бесполезной тратой денег, но и привести к ухудшению состояния здоровья.

«Будьте бдительны и предупредите своих знакомых старшего поколения. Пожилые люди больше других доверяют газетному формату и словам врачей о чудо-средствах с волшебной эффективностью. Следите за своим здоровьем, не пренебрегайте бесплатной диспансеризацией», - добавил глава района.