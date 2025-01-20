Общество

Председатель псковского «Яблока»: мы не голосуем против всего, что предлагается – это глупость

«Яблоко» - это не «Баба Яга, которая всегда против», как о ней иногда отзываются представители власти. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) заявил председатель регионального отделения партии, депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук, отвечая на вопросы ведущего программы «Гайд-парк» о формате взаимоотношений псковского «Яблока» с региональным руководством.

Ранее наблюдатели сделали вывод об определенном изменении в отношениях на основе того, что представитель партии в региональном парламенте не голосовал против проекта бюджета и не задавал губернатору Михаилу Ведерникову острых вопросов при обсуждении главного финансового документа области. По словам Артура Гайдука, «Яблоко» не голосует против всего подряд.

«Мы задавали и задаем острые вопросы представителям власти. Это практические вопросы, на которые нужно получить ответы. Это не значит, что мы будем голосовать против всего, что предлагается – это глупость. Повторяю, когда это не соответствует нашим представлениям о пользе – мы голосуем против. Когда это не противоречит – мы голосуем за», – пояснил председатель регионального отделения «Яблока».



Артур Гайдук также добавил, что те оценки, которые дали представители партии власти предложенным им поправкам в бюджет области, были, по его мнению, неправильными. Предложения, которые внесло «Яблоко» не приняли в работу, что заставило депутата воздержаться от голосования за бюджет области.



«По опыту прошлого года, предложения, которые мы представили Согласительной комиссии, были взяты в работу, была проведена работа, сформирована дорожная карта и в течение 2024 года часть предложений была реализована. Это дало мне основание не голосовать против. В этом году ситуация была непонятная, было много предложений с решением реальных проблем, которые наша команда собирала по всей области. Неясна была позиция администрации, поэтому я воздержался от голосования», – объяснил свою позицию Артур Гайдук.