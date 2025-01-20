Общество

Реставрация церкви Сорока Мучеников Севастийских продолжается в Печорах

Работы проводятся внутри памятника и с фасадной стороны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Выполнена вычинка кирпичной кладки по фасадам, золочение шпиля колокольни, главки и крестов.

Оштукатурена фасадная часть стен верхнего яруса колокольни и оштукатурен восьмерик. Выполнен монтаж новых оконных заполнений, а так же новой системы отопления.



Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове»

Выполнена противокапилярная гидроизоляция фундамента церкви.

Церковь 40-ка Севастийских Мучеников – первая церковь подмонастырской слободы, перенесена в 1540-м году преподобномучеником Корнилием из монастыря на «дворец», напротив главного входа в монастырь. Деревянный храм сгорел. Существующая церковь построена в 1817-м году. В 1860-м году построена каменная колокольня.