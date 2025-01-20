Общество

Жители Псковской области рассказали, что для них рабочее место мечты

Аналитики hh.ru выяснили, что лишь 58% офисных работников в СЗФО и в том числе Псковской области считают, что трудятся в комфортных для них условиях, остальные не готовы назвать свое рабочее место удобным, уютным, чистым, теплым и функциональным.



Фото: ArthurHidden / freepik

В понятие комфорта на рабочем месте большинство опрошенных местных респондентов вкладывают чистоту и порядок в офисе (77%), наличие современной техники (этот вариант в ходе опроса также выбрали еще 74% опрошенных), удобную мебель (55%), комфортную температуру воздуха (48%) и отсутствие посторонних шумов (42%). Для каждого четвертого опрошенного (26%) также важна зона отдыха на работе.

Менее важны, но тоже имеют значение для плодотворной работы наличие кофемашины и перекусов (29%), а также отсутствие сквозняков (26%). И лишь 6% опрошенных признают – им абсолютно неважно, в каком состоянии находится офис, главное – хорошие коллеги и интересные задачи.

«Респонденты в опросе указывали и более оригинальные пожелания к рабочему месту. Например, один из участников опроса отметил, что комфорт в офисе для него зависит от… кошек: чем их больше, чем лучше. Для некоторых важно, чтобы офис был дружелюбен к собакам. Еще одна опция, которая, по мнению части местных респондентов, может сделать рабочее место комфортнее – это наличие диванов и кроватей, которые позволяют работать лежа», – отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Интересно, что часть работодателей готовы идти навстречу своим сотрудникам и создавать в офисе нестандартные пространства. Например, некоторые ИТ и финансовые компании создают в офисах спортивные залы, комнаты для занятий йогой и даже фитобары, чтобы сотрудникам было проще и удобнее соблюдать баланс работы и личной жизни.

Некоторые работодатели пошли дальше и создали у себя так называемые «комнаты сна» – специальные отдельные комнаты формата капсульного отеля для короткого перерыва или сна, что положительно влияет на продуктивность и эффективность работы. Еще одна фишка – звукоизолированные комнаты для вымещения агрессии, где сотрудник может получить эмоциональную разрядку и «прокричаться».