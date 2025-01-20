Общество

День авиации войск ПВО России отмечают 22 января

Несмотря на то, что в настоящее время в составе Вооружённых Сил Российской Федерации нет отдельного рода войск противовоздушной обороны (ПВО), задачи, связанные с обеспечением защиты воздушного пространства, выполняются Воздушно-космическими силами.Тем не менее, в структуре Вооружённых Сил РФ сохранился праздник, посвящённый авиации войск ПВО, который отмечается ежегодно 22 января.

Этот праздник был учреждён в 1996 году приказом главнокомандующего войсками ПВО РФ, которые на тот момент являлись самостоятельным видом войск.

История авиации ПВО берёт своё начало в 1942 году, когда авиационные истребительные части и соединения, выполнявшие задачи ПВО, были подчинены командующему войсками ПВО территории страны. В результате в структуре войск ПВО появился новый род войск — авиация ПВО.

История же самой авиации ПВО берёт своё начало ещё в годы Первой мировой войны, когда в составе российской армии были сформированы первые эскадрильи самолётов для защиты воздушного пространства над Петроградом, пишет calend.ru.

В годы Великой Отечественной войны истребительная авиация стала одним из основных родов войск ПВО и основным средством борьбы с самолётами противника на дальних подступах к объектам прикрытия. Лётчики авиации ПВО внесли значительный вклад в победу над фашистской Германией и её союзниками.

Задачи, которые стояли перед авиацией ПВО, сохранились с тех пор, но со временем они расширялись вместе с развитием техники.

Защита воздушного пространства авиацией совместно с зенитными и зенитно-ракетными частями, а также радиолокационными станциями составляла основу системы ПВО страны.

В конце 1990-х годов войска ПВО были объединены с Военно-воздушными силами, а в 2014 году были созданы Воздушно-космические силы РФ, в состав которых вошли три рода войск: Военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны и космические войска.

Тем не менее, авиация ПВО, представленная истребителями и истребителями-перехватчиками, не перестала существовать как самостоятельный род войск.

Сегодня лётчики истребителей марок МиГ и Су продолжают нести боевое дежурство. Парк этих самолётов модернизируется и обновляется. Ведутся разработки новых перехватчиков и многоцелевых высокоманевренных истребителей.

Помимо боевого дежурства, экипажи истребителей проводят регулярные тренировки по отработке навыков пилотирования при выполнении боевых задач, таких как сопровождение воздушных целей, принуждение объектов к посадке, ведение воздушного боя и уничтожение нарушителей.

Лётчики авиации ПВО отмечают свой профессиональный праздник 22 января, и чаще всего это происходит в воздухе или на аэродроме.