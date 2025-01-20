Общество

Одноклассники запустили мини-приложение для знакомств

Одноклассники запустили дейтинг-сервис ОК Знакомства. Он представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения. Аудитория сервиса – это пользователи, которым привычны традиционные механики знакомств в интернете, ориентированные на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи.

Для поиска партнера пользователь может просматривать анкеты в своей ленте и выбирать понравившиеся профили, либо же использовать раздел «Люди рядом», который позволяет увидеть анкеты всех людей, которые находятся поблизости, и писать им без мэтча. В этом разделе у каждого пользователя есть возможность писать без взаимной симпатии не более пяти сообщений в сутки, а владельцам VIP-статуса будет доступно до 25 сообщений. При желании, пользователь может отключить прием входящих сообщений без взаимной симпатии в разделе «Приватность», пишет РИА Новости.

В ОК Знакомствах можно искать партнера по общим интересам и хобби. У пользователя есть возможность указать в своей анкете до 7 интересов, добавляя подходящие из категорий, представленных в приложении. Среди них: кулинария, садоводство, дом и дача, активный отдых, рукоделие, рыбалка и так далее. Механика заполнения анкеты в ОК Знакомствах схожа с механикой дейтинг-приложений, которые привычны аудитории: пользователю необходимо заполнить основную информацию о себе, своем возрасте и предпочтениях.

Сервис ОК Знакомства – бесплатный, но в нем представлены дополнительные платные функции. Среди них VIP-статус, который дает расширенные функциональные возможности внутри приложения – неограниченное количество лайков, расширенные фильтры для поиска мэтча, опция скрыть свой возраст и т.д. Еще одна функция Взлет, которая позволяет поднять анкету пользователя на первое место среди всех анкет в разделе «Люди рядом». Комплимент дает возможность выразить особую симпатию конкретному пользователю. При его отправке получатель увидит временное уведомление в чате, которое исчезнет, если пользователь не ответит на него в течение 48 часов.

Данные пользователей, регистрирующихся в приложении ОК Знакомства, конфиденциальны и защищены. Они не будут отображаться в профиле пользователей в соцсети Одноклассники. Анкету человека в сервисе ОК Знакомства не увидят его друзья или люди из черного списка внутри социальной сети.

Приложение ОК Знакомства доступно для скачивания на платформах iOS, Android и HarmonyOS, а также представлено в формате мини-приложения внутри соцсети Одноклассники.