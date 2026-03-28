Рэпера Oxxxymiron* вновь объявили в розыск

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров*), заочно осужденный по делу об уклонении от обязанностей иноагента, переобъявлен в России в розыск, свидетельствуют данные базы МВД РФ.

«Федоров Мирон Янович*... основание для розыска: разыскивается по статье УК… Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — указано в ведомственной базе.

Мировой суд в Петербурге 24 марта заочно приговорил музыканта по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента к 320 часам обязательных работ. Он также лишен права администрировать сайты и каналы на два года. Как уточняли в прокуратуре, он заочно заключен под стражу.

В суде было установлено, что Oxxxymiron*, несмотря на то, что дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о деятельности иноагентов, продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без соответствующей плашки, пишет РИА Новости.

Минюст РФ в октябре 2022 года внес Федорова* в реестр иностранных агентов.

* Признан иностранным агентом в России