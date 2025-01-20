Общество

Инспекция труда Псковской области вынесла предостережение в отношении ООО «Ремстимул»

Государственная инспекция труда в Псковской области вынесла предостережение в отношении ООО «Ремстимул» о недопустимости нарушений трудового законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции.

Основанием для вынесения предостережения стала информация об отсутствии специальной оценки условий труда.

В ответ на предостережение работодатель принял меры по устранению нарушений трудового законодательства, сообщил в государственную инспекцию труда в установленный срок, что специальная оценка условий труда на рабочих местах проведена, подтверждающие документы приложены.

Основным видом деятельности организации является торговля водопроводным и отопительным оборудованием.