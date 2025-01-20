Общество

Краевед рассказал, когда в здании правительства Псковской области жили кантонисты

Здание Псковского кадетского корпуса, которое находится на улице Некрасова, дом 23, ранее принадлежало кантонистам. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) в новом выпуске программы «Анализируй этно» рассказал краевед Олег Федоров.

История еврейской общины в Пскове и судьба кантонистов, призванных в армию в XIX веке, представляют собой важные аспекты российской истории, особенно в контексте воинской повинности, введенной Николаем I. В 1826 году была установлена квота на призыв еврейских юношей.

«Произошло с сведением в августе 1826 года Устава рекрутской повинности о военной службе евреев, хотя наборы начнутся где-то с 1828 года. Официальная дата появления еврейской общины в Пскове как раз совпадает с этим событием. Путешествуя по России, по некоторым городам, я бывал на экскурсиях, и люди мне показывали определенные здания, очень узнаваемые по архитектуре, и рассказывали историю, которая получила название "кантонисты". Речь идет о детях, которые были призваны в рекруты. Чаще всего упоминают именно еврейских кантонистов, хотя этот новый рекрутский устав, рекрутский набор касался не только еврейских детей», - рассказал Олег Федоров.

Кантонисты, как называли призванных детей, сталкивались с ужасными условиями службы, что было подробно описано известными писателями. Родители прибегали к крайним мерам, чтобы скрыть своих детей от призыва, а новые профессии, такие как хаперы (люди, которых нанимали руководители еврейских общин в XIX веке для поиска детей, которых нужно было отдать на службу в кантонистские батальоны - ред.), возникали для ловли укрывающихся. Система рекрутского набора была жестокой: власти отменили налог, но требовали выполнения квоты, что ставило родителей перед сложным выбором.

«Мы можем взять отчеты, например, даже псковского батальона и полубатальона, когда, скажем, из 120 человек одного из наборов (95-й набор) 113 - больных разными видами болезней. Большую часть они подхватили как раз во время дороги, пока их перегоняли, останавливали на ночлег. Они подхватывали паршу, чесотку, тиф. И, действительно, смертность была очень высокая», - отметил Олег Федоров.

Писатель-изограф Николай Лесков описывал в своем произведении, как привозили этих юных рекрутов. «Именно изограф, это как иконописец. И в его произведении "Овцы и бык" описана ситуация, которая могла быть встречена в любом городе, когда уже совсем больных этих детей, истощенных, привозят на телеге. Собирается местное население, чтобы посмотреть, кого привезли», - рассказал Олег Федоров.

Кантонисты также испытывали давление в отношении своей религиозной идентичности. Хотя формально им предоставлялась свобода вероисповедания, на практике соблюдение еврейских традиций было затруднено. Некоторые еврейские дети под давлением сверстников проявляли желание принять православие, что ставило под угрозу их культурное наследие.

После смерти Николая I в 1855 году многие кантонисты смогли вернуться к своей вере, что совпало с ростом еврейской общины в Пскове, состоящей из купцов и ремесленников. В это время начались обращения о создании синагоги и возможности торговли в воскресенье. Кантонисты, насчитывавшие более 2000 человек, сохраняли традиции, о чем свидетельствуют находки, такие как тфилин (элемент молитвенного облачения иудея, пара коробочек из выкрашенных чёрной краской кожи кошерных животных, содержащие написанные на пергаменте отрывки из Торы и повязываемые на лоб и руку - ред.).

Олег Федоров также отметил, что в помещениях, где раньше находились кантонисты, теперь располагается правительство Псковской области.