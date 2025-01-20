Общество

Открыт прием заявок на участие в XX Псковских архивных чтениях

С 17 по 19 апреля в областном центре состоится Международная научно-практическая конференция «История, архивы и общество» (XX Псковские архивные чтения). Мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Изображение: Официальный Telegram-канал Псковской области

Приоритетными темами для обсуждения выбраны:

история Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов по архивным и материальным источникам;

противодействие фальсификации истории: актуальные аспекты исследования;

ключевые точки исторической памяти: актуальные направления развития;

Псковская область: история и современность.

Приём заявок на участие в конференции открыт до 1 апреля. Заявки можно отправить по электронной почте: gapo@pskov.ru или по адресу: город Псков, улица Петрова, дом 1.

По организационным вопросам можно проконсультироваться с заместителем директора по научной работе Государственного архива Псковской области Валерией Волковой по телефону: +7 (8112) 53-56-85, а также с заведующей кафедрой отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета Натальей Никитиной по телефону: +7 (8112) 20-16-99 (доб. 545).