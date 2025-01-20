Общество

Амбулифт прибудет в псковский аэропорт в начале февраля

Поставка амбулифта в псковский аэропорт ожидается в начале февраля. Об этом сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Поставку амбулифта (специальное подъемное устройство, которое используется для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями - ред.) мы ожидаем в начале февраля этого года, он едет из Волгограда. Мы его обслужим, и им смогут пользоваться маломобильные граждане», - сказал Артем Тарасов.

Также для маломобильных граждан оборудуют специальный стол на первом этаже для того, чтобы человек мог сделать заказ из кафе, которое находится на втором этаже здания.

Для решения вопроса сопровождения маломобильных граждан можно обратиться к любому сотруднику аэропорта, и к человеку приставят сопровождающего. «У нас есть специально обученные для этого люди», - уточнил директор аэропорта.