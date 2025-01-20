Общество

Артем Тарасов оценил возможность появления авиасообщения с Мурманском и Нижним Новгородом

Директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов оценил возможность появления рейсов Псков - Мурманск и Псков - Нижний Новгород в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Сейчас на зиму и весну никто к нам перестраиваться не будет. А на лето будем смотреть, кто к нам захочет и сможет войти. Интересное направление Мурманск. У нас живет много мурманчан», - заметил директор аэропорта.

Артем Тарасов отметил, что также перспективным всегда остается направление на Москву.

Гость студии пояснил, что есть зимняя и летняя навигация. Зимой ведутся переговоры на летнюю навигацию, летом - на зимнюю.

Что касается направления Псков - Нижний Новгород, то его появление возможно в случае заинтересованности туристических агентств. «Этот рейс, по сути, только туристический. Если будет договоренность турагенств, то почему бы и нет», - добавил Артем Тарасов.