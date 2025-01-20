Общество

Комитет Госдумы по промышленности поддержал проект о запрете навязывать дополнительные услуги

На заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле рассмотрели законопроект, направленный на внесение изменений в закон «О защите прав потребителей». Согласно предложенным поправкам, устанавливается запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров, работ и услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

На основании документа продавец может предлагать и продавать дополнительные товары, выполнять дополнительные работы или оказывать дополнительные услуги только с согласия потребителя. Запрещается навязывать потребителю дополнительные товары, работы и услуги до заключения договора.

Потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров и выполненных работ, если они были навязаны. А если они уже оплачены, то вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.

Согласие потребителя на приобретение дополнительных товаров продавец должен оформить в письменном виде.

«Наш комитет поддержал законопроект», - заключил Александр Козловский.