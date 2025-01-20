Общество

Депутат Госдумы предложил разрешить заключенным заводить питомцев

Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов («Новые люди») направил обращение в Минюст РФ с предложением рассмотреть возможность разрешить заключенным, демонстрирующим хорошее поведение, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации отбывающих наказание.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность разрешить заключенным, которые демонстрируют хорошее поведение и высокую степень дисциплины, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации заключенных», - сказано в документе.

В нем уточняется, что сейчас в некоторых исправительных учреждениях заключенным позволяется взаимодействовать с котами, пишет РИА Новости.

«Реализация указанной инициативы будет способствовать развитию чувства ответственности и эмпатии у заключенных, снижению уровня их агрессии, повысит шансы заключенных на успешную ресоциализацию после их освобождения от отбывания наказаний, что, в свою очередь, приведет к снижению уровня рецидивной преступности», - отмечает автор обращения.