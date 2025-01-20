Общество

Совфед рассмотрит закон о штрафах за продажу детям вейпов и табака

Совет Федерации обсудит на заседании 29 января закон о повышении до 2 миллионов рублей штрафов за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов.

Законом вносятся изменения в статью 14.53 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Им устанавливается штраф за продажу детям табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей - для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

За несоблюдение ограничений или нарушение запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями на граждан устанавливается штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 90 до 120 тысяч рублей для юридических лиц. За повторное совершение правонарушения, штрафы составят от 20 до 30 тысяч рублей для граждан, от 50 до 90 тысяч рублей для должностных лиц и от 120 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) штраф для граждан составит от 150 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч, а для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей.

Также увеличиваются штрафы за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или) нанесения информации. Согласно нормам, для должностных лиц штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 700 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

За оборот алкогольной продукции или табачных изделий, табачной продукции или никотинсодержащей продукции без маркировки, если такая маркировка обязательна, штраф для граждан составит от 100 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов рублей с конфискацией, пишет РИА Новости.