Общество

День ручного письма празднуют 23 января

Ежегодно 23 января отмечается Всемирный день почерка или День ручного письма (Handwriting Day), который был учреждён с целью напомнить людям о важности ручного письма, о его уникальности и неповторимости.

В современном мире, где всё больше людей используют компьютеры, электронную почту и мессенджеры, а также другие средства быстрого общения, ручное письмо становится всё менее популярным. Возможно, в будущем письмо или открытка, написанные от руки, станут желанным подарком.

Инициатором учреждения Дня почерка выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (Writing Instrument Manufacturers Association, WIMA). 23 января также является днём рождения одного из видных американских государственных деятелей — Джона Хэнкока, который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости США. Его подпись была крупной и размашистой, что придало ей авторитетности.

История ручного письма насчитывает тысячелетия, и на протяжении этого времени люди пытались определить характер человека по его почерку. Свои мысли о связи почерка с духовным миром человека высказывали Аристотель и великие итальянцы эпохи Возрождения, пишет calend.ru.

В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые ввёл термин «графология», который в настоящее время используется для обозначения области знаний о почерке и методах его изучения в контексте психологического состояния личности.

Большой вклад в развитие теории графологии внёс немецкий философ и психолог Людвиг Клагес (1872–1956).

Современные учёные выделяют семь основных характеристик почерка, которые позволяют составить представление о личности человека: размер букв, наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, особенности написания слов, общая оценка почерка.

Графологи считают, что между особенностями почерка и чертами характера существует связь, поскольку человеческий мозг подсознательно управляет движениями руки при письме. Это объясняет, почему почерк меняется с возрастом и при изменении характера.

Почерк также является важным инструментом для криминалистов. Эксперты в области почерковедения изучают подлинность документов и должны быть знакомы с различными стилями письма. Они тщательно анализируют характеристики почерка, чтобы определить личность автора.

Стоит отметить, что, по мнению специалистов в области медицины, красивый почерк и аккуратность письма могут способствовать поддержанию здоровья и увеличению продолжительности жизни.

В Японии и Китае, где широко распространена практика каллиграфии, существует мнение, что письмо может использоваться в лечебных целях. В Пекинском институте графической коммуникации были проведены исследования, в ходе которых было установлено, что студенты с красивым почерком обычно более здоровы и перспективны. Это объясняется тем, что для красивого письма необходимо ровное дыхание, стабильная психика и активная работа мозга.

В работах этого института также подчёркивается, что многие известные каллиграфы отличались долголетием.

Можно ожидать, что исследования, посвящённые изучению почерка, будут продолжены, и учёные смогут глубже понять взаимосвязь между почерком и характером человека, а также его влиянием на здоровье. Возможно, разработчики мобильных устройств и гаджетов создадут инструменты, которые позволят нам писать электронные письма своим почерком.