Общество

Псковские сфера услуг и здравоохранение в два раза чаще подвергались DDoS-атакам в 2024 году

Компания RED Security зафиксировала более чем двукратный рост количества DDoS-атак на организации сфер услуг и медицины в 2024 году. Предприятия в регионах СЗФО стали одной из главных мишеней для кибератак, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Наиболее интенсивный прирост объема DDoS-атак в четвертом квартале минувшего года продемонстрировала сфера услуг, начиная с организаций сферы развлечений и туризма и заканчивая направлениями аналитики и бухгалтерского учета. Так, число атак на сайты организаций этой сферы выросло в 2,9 раза по сравнению с октябрем. В целом динамичный рост атак этого типа наблюдался в сфере услуг ежеквартально в течение всего 2024 года. Всего же с октября по декабрь прошлого года провайдер кибербезопасности отразил свыше 22,7 тысяч DDoS-атак на ресурсы заказчиков, а за весь год – больше 68,5 тысяч атак этого типа.

Сравнимый по интенсивности прирост DDoS-атак зафиксирован и в отношении интернет-ресурсов медицинских организаций. При этом в остальных отраслях, в том числе в традиционных лидерах по числу DDоS-атак – ИТ и телеком, промышленности, финансах и ТЭК, в декабре произошло снижение числа подобных инцидентов по отношению к октябрю.