Общество

Чуть больше месяца осталось у псковичей для участия в конкурсе эскизов памятника военным

Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе эскизов памятника бойцам специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федерального казначейства по Псковской области.

В Год защитника Отечества в целях увековечивания памяти героев специальной военной операции государственный фонд «Защитники Отечества» в сотрудничестве с Федеральным казначейством проводят конкурс эскизов памятника бойцам СВО.

Участниками конкурса могут стать не только профессиональные архитекторы и художники, но и все заинтересованные лица. На конкурс можно представить как индивидуальные, так и групповые работы.

Работы принимаются в срок до 28 февраля 2025 года. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте Федерального казначейства