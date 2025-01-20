Общество

В ГД внесли проект о дистанционном участии в собрании жильцов

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы внесли в ГД законопроект, которым предлагается дать возможность дистанционно участвовать в общем собрании жильцов многоквартирного дома (МКД) посредством ВКС с использованием государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) или иных систем электронного голосования, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается установить возможность дистанционного участия в очной части общего собрания собственников помещений в МКД посредством ВКС с использованием ГИС ЖКХ или системы электронного голосования, утвержденной решением общего собрания собственников помещений в этом доме», - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что на сегодняшний день, чтобы собрание в МКД считалось правомочным, в нём должны принять участие не менее 50% собственников. Однако многие владельцы квартир посетить собрание очно не могут, что не позволяет набрать необходимый кворум для принятия решений, из-за этого в протоколах таких собраний нередко появляются подделанные подписи отсутствующих жильцов, что становится причиной судебных разбирательств, пишет РИА Новости.

Кроме того, законопроектом предлагается позволить владельцам квартир заранее получать необходимую информацию и материалы, которые будут представлены в рамках общедомового собрания.