Общество

Скончался глава Пухновской волости Куньинского района Александр Киселев

После тяжелой болезни скончался глава Пухновской волости Александр Киселев, сообщается в Telegram-канале главы Куньинского района Олега Лебедева.

Александр Киселев. Фото: Олег Лебедев / Telegram

«Александр Федорович был опытным и грамотным руководителем, хорошим человеком и замечательным другом. Его смерть - большое горе и невосполнимая утрата для родных и близких людей, друзей и знакомых. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Федоровича. Добрую память об этом человеке мы сохраним в наших сердцах», - отметил Олег Лебедев.

Александр Киселев возглавлял волость с 2016 года.