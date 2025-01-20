Общество

Проект о полной запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе

Глава комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что законопроект о полном запрете вейпов в России будет направлен в правительство Российской Федерации на следующей неделе.

«Если говорить про 2025 год, то у нас в целом большая инициатива сейчас поддержана Вячеславом Викторовичем Володиным по запрету вейпов в целом. Наш комитет сейчас готовит вместе с комитетом по охране здоровья соответствующий текст законопроекта. На следующей неделе планируем отправить в правительство», — сказал Метелев на заседании комитета ГД.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил разработать межфракционную законодательную инициативу, направленную на запрет использования электронных сигарет, с целью внесения её на рассмотрение до завершения текущей сессии, пишет РИА Новости.