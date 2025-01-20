Общество

Maslo ко Дню всех влюбленных организуют в Пскове

Маркет современного искусства Maslo впервые пройдет в Пскове 8 февраля с 12:00 до 21:00. Мероприятие приурочено ко Дню всех влюбленных, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы проекта.

Локацией мероприятия станет пространство на улица Герцена, 2 (Троицкий мост).

«Место такое же уникальное, как и наш проект. Приготовьтесь к трем этажам яркого события с уникальными арт-объектами и встречами с талантливыми псковскими художниками», – рассказали организаторы.

Maslo объединит творчество местных художников и станет площадкой для вдохновения, диалога и открытий. Гостей ждут:

Работы местных художников.

Художественные инсталляции.

Музыка, живые выступления псковских музыкантов.

Актерские чтения и опен-токи.

Maslo — это первая подобная инициатива в Пскове, направленная на поддержку локального искусства и его популяризацию, отмечают организаторы. Вход свободный.