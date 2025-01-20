Общество

Невельское специальное учебно-воспитательное заведение получило микроавтобус

Благотворительный фонд «Земляки» дооснастил новый микроавтобус Невельского специального учебно-воспитательного заведения. Транспорт поступил по госпрограмме «Школьный автобус», сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram-канал

Микроавтобус позволит воспитанникам учреждения участвовать в выездных мероприятиях и состязаниях. Как отметил Александр Козловский, это особенно это важно для хора юношей «Защитники».

«Ребята показывают высокие результаты на отборочных этапах конкурсов хоровых коллективов, теперь же смогут участвовать в очных финалах», - отметил депутат.

Учебное заведение в Невеле — единственная в регионе организация, работающая с детьми и подростками с девиантным поведением. Здесь обучаются 52 подростка из 15 районов области.