Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: «правильная» и «неправильная» оппозиция и псковский футбол на распутье

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Главные темы, которые обсудят «соображальщики» Александр Савенко, Константин Калиниченко и Андрей Маковский:
Системная оппозиция: «правильная» и «неправильная». Кто тут реальный борец, а кто приспособленец и имитатор? Есть ли у оппозиции шанс на успех по итогам парламентских выборов в следующем году?
Дорого и сердито. Общественный транспорт Пскова: очередное повышение стоимости проезда, дальнейшие перспективы автопарка и проблемы пассажиров.
Псковский футбол на распутье. Как в Пскове выбирали президента областной федерации и ждут ли «спорт №1» давно назревшие перемены?