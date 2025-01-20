Общество

Сергей Вострецов: Поддержка семей с детьми — приоритетная задача нашего государства

Поддержка семей с детьми — это приоритетная задача государства, считает председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении, лидер СОЦПРОФ поддерживает инициативу продления программы маткапитала.

В последние годы в России наблюдается активная работа по улучшению условий для семей, особенно в контексте поддержки материнства и отцовства. Одним из ключевых инструментов государственной политики в этой сфере является программа материнского капитала. С момента ее запуска в 2007 году она претерпела изменения и расширения, что позволило большему числу семей получить финансовую помощь.

Недавно заместитель главы Министерства труда и социальной защиты России Андрей Пудов обратился к депутатам Госдумы с предложением сделать программу материнского капитала бессрочной. Он подчеркнул, что данная инициатива должна рассматриваться в контексте бюджетных параметров, так как в настоящее время программа приобретает «срочный характер». Это заявление наглядно демонстрирует важность материнского капитала для обеспечения финансовой стабильности семей, отметили в СОЦПРОФ.

Программа материнского капитала была изначально направлена на поддержку семей, где родился второй ребенок. Однако со временем её условия были расширены, и теперь право на господдержку имеют женщины, которые родили или усыновили второго или последующего ребенка после 1 января 2007 года, а также те, кто стал матерью первенца после 1 января 2020 года. В 2025 году размер господдержки за рождение первенца составит 676 398,58 рубля, а за второго ребенка — 893 тысячи 835,55 рубля. По итогам прошлого года более 641,5 тысячи российских семей получили соответствующие сертификаты. Действующая программа материнского капитала должна завершиться в конце 2026 года, однако ранее российские парламентарии одобрили законопроект о ее продлении до 31 декабря 2030 года, на чем настаивал президент РФ Владимир Путин. В комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства отметили, что программа является «одним из наиболее действенных инструментов государственной демографической политики Российской Федерации».

Сергей Вострецов также поддерживает инициативу продления программы материнского капитала.