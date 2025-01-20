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Общество

С жителями псковского микрорайона Завокзалье встретился Алексей Севастьянов

23.01.2025 17:35|ПсковКомментариев: 0

С просьбой помочь решить проблемы, связанные с близостью железной дороги, обратились к депутату областного Собрания Алексею Севастьянову жители улицы Паровозной в Пскове. Частный жилой массив находится рядом со складскими помещениями и путями, которые используются для подвозки грузов. На сход граждан, требующих оборудовать пешеходный переход на переезде, по просьбе депутата, приехали представители администрации города и РЖД, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Местные жители пожаловались на опасность передвижения вдоль железной дороги – тротуара на этом участке нет. С недавних пор возникла ещё одна проблема: на всей протяжённости пути железнодорожники прокопали канаву, что сделало невозможным переход маломобильных групп, например, женщин с колясками.

Главный инженер псковской дистанции пути Арстан Уразаков пояснил, что в целях обеспечения безопасности от руководства РЖД поступило указание ликвидировать все неиспользуемые технологические проезды, что и было сделано.  По словам специалиста, железная дорога готова оборудовать этот переезд пешеходным переходом, как просят жители, но согласно установленным требованиям безопасности сделать это можно лишь при наличии тротуара на ближайшей к путям автомобильной дороге.

Алексей Севастьянов напомнил, что несколько лет назад при асфальтировании улицы Паровозной выяснилось, что слишком узкая ширина проезжей части не позволяет выделить пешеходную зону. «Даже если сделаем тротуар, то с безопасностью существенно ничего не решим – получаем суженую дорогу, по которой автомобилям, той же скорой или пожарной машине, будет не разъехаться», - озвучил опасения Алексей Севастьянов и предложил общими усилиями найти другой выход. 

Заместитель главы городской администрации Алексей Саенко в качестве временной меры предложил по согласованию с комиссией по безопасности дорожного движения к весне установить на улице Паровозной искусственную дорожную неровность и нанести «зебру» перед железнодорожным переездом. При выполнении этих условий представитель РЖД пообещал выполнить свою часть работы по обустройству перехода через железнодорожные пути.

 

Все участники встречи согласились с предложенным алгоритмом. Алексей Севастьянов пообещал быть на связи с местными жителями и информировать их о принятых решениях. Кроме того, депутат намерен обратить внимание территориального управления железной дороги на состояние заросших кустарником земельных участков вдоль железнодорожных путей.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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